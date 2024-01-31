ذكرت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم أنَّه من المقرر إتاحة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس محافظة القليوبية عقب اعتمادها النتيجة من محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان في الموعد المقرر اعتبارا من الأربعاء المقبل 7 فبراير حيث من المتوقع ظهور النتيجة في هذا الموعد

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» أنَّ طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بمحافظة القليوبية كالتالي:

- الدخول علي رابط مديرية التربية والتعليم والنتيجة من الرابط التالي من هنا

- اختيار نتيجة الشهادة الإعدادية 2024.

- كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.

-ظهور النتيجة بالاسم الخاص بالطالب ومدرسته.

- الحصول علي النتيجة بدرجات المواد و المجموع الخاص بالفصل الدراسي الأول.

الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالقليوبية

أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم أن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية يتيح الحصول على درجات الطالب في المواد الدراسية والمجموع الماي للترم الأول وهو 40 درجة دون الحصول علي التدريب علي مستوي المدرسة والإدارة التعليمية والمحافظة والذي يتاح مع نتيجة الفصل الدراسي الثاني حيث تكون درجة الطالب مكتملة من 280 درجة.

وأوضحت أنّه من المقرر فتح باب التظلمات لمدة تصل أسبوعين عقب إعلان النتيجة مباشرة، إذ يمكن بعد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية يمكن التقدم بالتظلم بالإدارات التعليمية والكنترول الرئيسي مشيرة إلى أن التصحيح مازال مستمرا حاليا للانتهاء من النتيجة اعتبارا من الأربعاء المقبل.