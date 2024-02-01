جدول غسيل شبكات المياه في محافظة المنوفية (صور)

أعلن المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، خطة غسل شبكات المياه بكل مناطق المحافظة، وفقًا للمناطق المحددة بجدول الغسل الدوري للشبكات خلال شهر فبراير.

وشدد على التنسيق الكامل بين فروع الشركة ورؤساء الوحدات المحلية كل في نطاقه، وتأكيد الالتزام بالجدول الزمنى المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير، والتعامل الفوري مع أي طوارئ، حفاظًا على صحة المواطنين.

التخلص من تلك الرواسب

وطالبت الشركة من المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه وعدم استخدامها خلال فترة الغسيل حتى وإن وجدت بالشبكة، كما تنوه الشركة بأنه حال ظهور أي رواسب عالقة بالمياه أو عكارة بعد إجراء عملية الغسيل يجرى تشغيل المياه بعض الوقت، للتخلص من تلك الرواسب الناجمة عن الغسيل.