طريقة سداد فاتورة المياه عن شهر يناير.. كله بالموبايل

بدأ مشتركو شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، في إجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يناير 2024، من خلال الطرق التي أتاحتها الشركة القابضة بجميع فروع إيرادات وشبكات الشركات التابعة بالمحافظات.

طرق سداد فاتورة المياه عن شهر يناير 2024

وأتاحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إمكانية سداد قيمة استهلاك فاتورة المياه عن شهر يناير، من خلال تطبيق على الهاتف المحمول «125-HCWW» والمتاح على نظامي التشغيل الأندرويد وIOS، أو من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية، للتسهيل على العملاء، وتمكينهم من سداد فواتير استهلاك مياه الشرب، في أي وقت على مدار اليوم، وخلال الإجازات الرسمية.

كيفية سداد فاتورة استهلاك المياه عن شهريناير 2024

وحددت الشركة القابضة لمياه الشرب، الرابط، الذي يمكن من خلاله تحميل تطبيق «125-HCWW» ويمكنك زيارته من هنا

خطوات سداد فاتورة المياه عن شهر يناير من خلال تطبيق «125-HCWW»

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المشتركين باتباع الخطوات الآتية لإمكانية سداد فاتورة المياه عن شهر يناير 2024، من خلال تطبيق «125-HCWW»

- إنشاء حساب بالبيانات المطلوبة.

- اختيار الشركة التابع لها.

- إدخال رقم السداد الإلكتروني والمسجل على فاتورة المياه الخاصة به.

- تظهر قيمة الفاتورة، ويمكن سدادها باستخدام بطاقات الائتمان المختلفة.

سداد فاتورة المياه عن شهر يناير 2024 عن طريق فوري

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عبر المنشور، إنّه يمكن تحصيل قيمة استهلاك فواتير المياه من خلال شركة «فوري» للخدمات الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

- ادخل على مرافق عامة من خلال موقع فوري.

- اختَر شركة المياه التابع لها.

- أدخل رقم المشترك.

- ستظهر بيانات العميل والمبلغ المستحق.

- ادفع واستلم الايصال.