إطلاق مبادرة قومية للتعلم الإلكتروني لتأهيل التربويين لسوق العمل

أعلنت الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات، أنّ المعهد بصدد إطلاق مبادرة قومية للتعلم الإلكتروني، مخصصة لتأهيل التربويين وطلاب كليات التربية والتربية النوعية، لسوق العمل الرقمي تماشيًا مع التحول نحو الرقمنة، وخلق جيل جديد من المتعاملين في وظائف المستقبل.

جاء ذلك، خلال حفل ختام ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية الذي تستضيفه جامعة بنها ممثلة في كلية التربية النوعية ببنها، بالتعاون مع معهد تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها والدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمد إبراهيم عميد نوعية بنها، والدكتور غادة شاكر وكيل كلية التربية النوعية ببنها، والدكتور محمود منصور رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى والوفود المشاركة من أساتذة وطلاب 10 جامعات مصرية.

وأضافت أنّ المعهد أطلق منصة مهارة «تك كرافد» للتخصصات التكنولوجية، رغبة في زيادة فرص المتدربين في سوق العمل، دون النظر إلى التخصص العلمي.

سوق المحتوى الرقمي

وأشارت إلى أنّ التأهيل لسوق المحتوى الرقمي، مجال مفتوح ويساعد في استيعاب المئات من الخريجين، لافتة إلى أنّ مركز إبداع مصر كريتيفا بجامعة بنها، يعد جيلًا متخصصا في وظائف المستقبل، وخدماته موجودة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع المحلي.

اكتشاف ورعاية الموهوبين

وفي كلمته، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، أنّ ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية، أحد أهم الفاعليات لاكتشاف المواهب ورعاية الموهوبين، والهدف منه الارتقاء والإبداع والحرص على التواصل في إطار رؤية القيادة السياسية في الاستثمار في البشر، من أجل تخريج جيل من المؤهلين لسوق العمل، وتحويل الأفكار إلى كنوز وتقديم خدمات جامعية للمجتمع المحيط ومنسوبي الجامعة.

وقال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة، إن القيادة السياسية تسعى إلى أن يكون في كل محافظة ساحة من الابداع، من أجل الاستثمار في الشباب، مشيرًا إلى أن الملتقى فرصة لتعزيز التعاون العلمي والطلابي بين الجامعات المشاركة.

وأوضح الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية التربية النوعية ببنها، أنّ الفرق المشاركة مثلت 10 جامعات، بلغ عدد طلابها 350 طالبًا وطالبة، في إطار سعي وزارة التعليم العالي والجامعة لإعداد جيل من الطلاب قادر على الإبداع في كل المجالات والأنشطة.