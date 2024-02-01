تواصل مديرية التعليم بالقليوبية أعمال الرصد لدرجات نتيجة إعدادية القليوبية 2024، حيث يمكن مع إعلان النتيجة معرفتها بالاسم ورقم الجلوس، حيث أكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية استمرار الأعمال لحين إعلان النتيجة واعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بداية من الأربعاء المقبل 7 فبراير الجاري.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية الترم الأول 2024

أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريحات لـ«الوطن» أن نتيجة إعدادية القليوبية 2024 ستكون متاحه بالاسم ورقم الجلوس بدءا من 7 فبراير المقبل، حيث ستكون النتيجة جاهزة للإعلان عقب انتهاء التصحيح والمراجعة والرصد ويعقبها فتح باب التظلمات للطلاب بالإدارات والكنترول الرئيسي للتظلم في المواد المختلفة

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقليوبية

أوضحت وكيل وزارة التعليم أنه الطلاب يستطيع أن يعرف نتيجته من خلال رابط نتيجة إعدادية القليوبية 2024 بالاسم و رقم الجلوس من الرابط من هنا

وأكدت وكيل وزارة التعليم للطلاب أنه يمكن الحصول على نتيجة إعدادية القليوبية 2024 بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الرابط المحدد واتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على رابط المديرية من هنا

- اختيار الاستعلام عن النتيجة

- اختيار الإدارة التابع لها الطالب

- اختيار المدرسة المسجل بها الطالب

- إدخال الاسم الخاص بالطالب

- إدخال رقم الجلوس الخاص به

- الضغط على استعلام

أوضحت أنه من المقرر فتح باب التظلمات لمدة تصل أسبوعين عقب إعلان النتيجة مباشرة حيث يمكن بعد الاستعلام عن نتيجة إعدادية القليوبية 2024 اعرف نتيجتك بالاسم ورقم الجلوس بالقليوبية، التقدم بالتظلم بالإدارات التعليمية والكنترول الرئيسي، مشيرة إلى أن التصحيح مازال مستمرا حاليا للانتهاء من النتيجة اعتبارا من الأربعاء المقبل