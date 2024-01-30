فرص عمل للشباب بالجيزة.. اعرف نوعية الوظائف المطلوبة والشروط

أعلنت محافظة الجيزة، عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن توافر فرص عمل لشباب الخريجين من خلال الملتقى التوظيفي الذي ينظمه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة اليوم بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني بحضور مسؤول الموارد البشرية بمطاعم وجبات سريعة شهيرة.

نوعية وظائف الملتقى التوظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وأشارت محافظة الجيزة عبر المنشور، إلى نوعية الوظائف المطلوبة خلال الملتقى التوظيفي الذي ينظمه جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة بالمطاعم وهي «عضو الفريق».

الشروط المطلوب لشغل وظيفة عضو الفريق

وحدد جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة عضو الفريق بالمطاعم، وهي كالتالي..

- المؤهل الدراسي : المؤهل من المتوسط

السن: حتى 35 عاما

- تحديد الموقف من التجنيد

- مميزات: تأمين صحي واجتماعي

- راتب 5000 جنيه

- العمل 9 ساعات

- لا تقبل الطلبة

- حوافز

- إضافي

طرق تقديم طلبات وظائف الملتقى التوظيفي بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة والتي أعلنها الجهاز خلال الملتقى التوظيفي بمطاعم الوجبات السريعة، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوميًا من الأحد حتى الخميس من الساعة العاشرة صباحًا، وحتى الثانية ظهرًا.

طرق تواصل المتقدمين مع جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة

وحددت المحافظة طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825».