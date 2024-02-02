مفاجأة سارة.. الحكومة تطرح أكثر من 21 ألف وظيفة جديدة خلال فبراير

أعلنت الحكومة نيتها لطرح 21 ألفا و766 وظيفة بمختلف التخصصات بالجهات التالية «وزارة الأوقاف - وزارة التربية والتعليم - وزارة البيئة - الهيئة العامة للنقل النهري - مصلحة الشهر العقاري - الهيئة العامة للأبنية التعليمية - الهيئة العامة للطرق والكباري - الحجر الزراعي».

تفاصيل وظائف الحكومة 2024

أشارت الحكومة، ممثلة في الجاهز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أن إعلان تفاصيل الوظائف المطلوبة سيبدأ من 15 فبراير الجاري، والتقديم لجميع الوظائف عبر بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي:

https://jobs.caoa.gov.eg/

تفاصيل وظائف وزارة الأوقاف 2024

ومن المقرر أن تفتح وزارة الأوقاف خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري، باب التقديم عبر بوابة الوظائف الحكومية بمسابقة تعيينات جديدة، منها 1000 وظيفة عمال مساجد، مع إتاحة الوزارة لأول مرة رفع سن التقديم لوظائف الأوقاف المطلوبة إلى 40 عاما، والمؤهل الدراسي أقل من المتوسط، سواء الحاصل على الشهادة الإعدادية العادية أو الإعدادية الأزهرية.

الاستمرار في تلقي طلبات وظائف 2024

وتستمر الحكومة في تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف التي أعلنتها حتى الخميس 15 فبراير الجاري بمسابقات «وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والهيئة القومية للبريد بوزارة الاتصالات، ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل، والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي».