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انطلاق فعاليات احتفالية «حكاية راعي مصر» بقصر عابدين

كتب:

يسرا البسيوني
08:48 م | الجمعة 02 فبراير 2024
حفل "حكاية راعي مصر"

حفل "حكاية راعي مصر"

انطلقت، منذ قليل، فعاليات، حفل «حكاية راعي مصر»، والتي تنظمها مؤسسة راعي مصر للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقصر عابدين.

يأتي ذلك بحضور المستشار أمير رمزي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة راعي مصر، وعدد كبير من الفنانين أبرزهم لبلبة وإلهام شاهين ورؤساء بنوك وأعضاء البرلمان والشخصيات العامة.

وتنظم راعي مصر تلك الاحتفالية من منطلق حرصها على دعم جهود الحماية الاجتماعية لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية.

محافظات مصر

ومن المقرر أن تعلن المؤسسة -خلال الاحتفالية- عن انجازاتها في دعم الفئات الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة بقرى ومحافظات مصر بالتعاون مع شركاءها من الوزارات والشركات والبنوك، كما ستستعرض المؤسسة رؤيتها وأهدافها خلال عام 2024 لاستكمال مسيرة العطاء من أجل تنمية الإنسان في القرى الفقيرة.

وفي إطار حرص المؤسسة على تحقيق التكامل المجتمعي وتعزيز التعاون مع شركاء الخير، سيتم توقيع بروتوكولات تعاون بين راعي مصر ومؤسسات البنك التجاري الدولي Cib وشركة الأمير ومؤسسة أرمانيوس.

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بقلم يسرا البسيوني