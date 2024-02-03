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غلق وتشميع 8 محال ومقاهٍ ورفع 1200 حالة إشغال في حدائق الأهرام

كتب:

سلامة عامر
02:20 م | السبت 03 فبراير 2024
خلال حملات محافظة الجيزة

خلال حملات محافظة الجيزة

كلّف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستمرار جهود تنظيم الحملات الدورية، لفرض الانضباط ومنع تعديات المحال وإشغالات الباعة الجائلين ومنع الممارسات العشوائية، وتطبيق مواعيد الغلق الشتوية وترشيد استهلاك الطاقة.

الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان صادر عنها، قيام أجهزة المحافظة بحملة مسائية بقطاع حدائق الأهرام استهدفت رصد المخالفات والتعديات بشوارع القطاع، وكذلك متابعة الالتزام بإجراءات ترشيد الطاقة ومواعيد الغلق.

وقالت المحافظة، إن الحملات أسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال متنوعة للمحال والمقاهي والكافيهات شملت (معدات، استاندات، كراسي، شاشات عرض، شيش، فتارين، دراجات بخارية)، لافتا إلى إيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام، إضافه إلى غلق وتشميع 8 محال ومقاهٍ مخالفة، بالتعاون مع شرطة المرافق بعد تلقي العديد من شكاوي المواطنين بشأنهم لتعديهم على الطريق العام وإحداث ضوضاء وإزعاج للمواطنين على مدار اليوم.

تحسين حالة النظافة

ونفذت محافظة الجيزة حملة نظافة وتجريد ورفع مخلفات بقطاع هضبة الأهرام، شملت شارع الضغط العالي والثروة المعدنية وطريق الفيوم والبوابة الثانية والثالثة ساهمت في تحسين حالة النظافة.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات على مدار اليوم، وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة وتوفير حرم لسير المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.