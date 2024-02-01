رسوم استخراج جواز سفر.. اعرف الأوراق المطلوبة وكيفية الدفع

جواز السفر وثيقة سفر رسمية تصدر من الدولة إلى مواطنيها، وتمنحهم الحق في السفر إلى دول أخرى، وتكون جوازات السفر عادةً صالحة لمدة 5 أو 10 أعوام، وتتضمن معلومات عن صاحب الجواز، مثل اسمه ورقم بطاقته الشخصية وصورته، ويرغب كثير من محبي السفر في معرفة رسوم استخراج جواز سفر.

رسوم استخراج جواز سفر

وتختلف رسوم استخراج جواز السفر من دولة إلى أخرى، وتعتمد على عدة عوامل مثل نوع الجواز «عادي أو مستعجل» ومدة صلاحيته، وحددت وزارة الداخلية رسوم استخراج جواز السفر العادي بـ505 جنيهات، ورسوم استخراج جواز السفر المستعجل 755 جنيها.

سبب تغيير رسوم استخراج جواز السفر

توجد عدة عوامل تتسبب في تغيير رسوم استخراج جواز السفر، منها:

نوع الجواز

تختلف رسوم استخراج جواز السفر العادي عن رسوم استخراج جواز السفر المستعجل، فجواز السفر العادي يستغرق إصداره عدة أيام، بينما يستغرق إصدار الجواز المستعجل عدة ساعات.

مدة صلاحية الجواز

تختلف رسوم استخراج جواز السفر حسب مدة صلاحيته، فالجواز الذي يصدر لمدة 5 سنوات يكون أقل تكلفة من الجواز الذي يصدر لمدة 10 سنوات.

العمر

في بعض الدول، تختلف رسوم استخراج جواز السفر حسب عمر صاحب الجواز، فالأطفال وكبار السن عادةً ما يحصلون على تخفيضات في الرسوم.

الجنسية

في بعض الدول تختلف رسوم استخراج جواز السفر حسب جنسية صاحب الجواز، فالمواطنين من الدول التي تتمتع بعلاقات جيدة مع الدولة المانحة للجواز عادةً ما يحصلون على تخفيضات في الرسوم.

قيمة رسوم استخراج جواز السفر

تبلغ رسوم استخراج جواز السفر العادي 505 جنيهات، ورسوم استخراج جواز السفر المستعجل 755 جنيها، وتشمل الرسوم قيمة التكلفة الفعلية لإصدار الجواز وطباعة البيانات عليه.

وتختلف رسوم استخراج جواز السفر للمواطنين من ذوي الإعاقة، حيث تبلغ رسوم استخراج جواز السفر العادي لذوي الإعاقة 252.5 جنيه، ورسوم استخراج جواز السفر المستعجل لذوي الإعاقة 377.5 جنيه.

طرق سداد رسوم استخراج جواز السفر

يمكن سداد رسوم استخراج جواز السفر نقدًا أو باستخدام بطاقة الائتمان أو الخصم، ويتم سداد الرسوم عند تقديم طلب استخراج الجواز في أحد مكاتب الجوازات المصرية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

تتطلب عملية استخراج جواز سفر تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات إلى مكتب الجوازات، وهي على النحو التالي:

- طلب استخراج جواز سفر.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة ميلاد حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة قيد عائلي سارية للذكور فوق سن 18 عامًا.

- شهادة حسن سير وسلوك، في حالة استخراج جواز سفر لأول مرة.

ويجري تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات، ثم يتم إجراء فحص أمني للمتقدم لاستخراج الجواز، وحال اجتياز الفحص الأمني، يتم إصدار الجواز خلال عدة أيام «في حالة استخراج جواز سفر عادي» أو عدة ساعات «في حالة استخراج جواز سفر مستعجل».

الأوراق المطلوبة لتجديد جواز السفر

تختلف الإجراءات اللازمة لتجديد جواز السفر عن الإجراءات اللازمة لاستخراج جواز سفر جديد.

ففي حالة تجديد جواز السفر، لا يلزم تقديم طلب استخراج جواز سفر، ولكن يلزم تقديم الأوراق التالية:

- جواز السفر القديم.

- صورة شخصية حديثة.

- شهادة ميلاد حديثة.

- بطاقة الرقم القومي سارية.

ويتم تقديم الأوراق إلى مكتب الجوازات، ثم يتم إجراء فحص أمني للمتقدم لتجديد الجواز.

وحال اجتياز الفحص الأمني، يتم إصدار الجواز الجديد في غضون عدة أيام.

خطوات تجديد جواز السفر أون لاين

يمكن تجديد جوازات السفر من خلال الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات التابعة لوزارة الداخلية لتوفير الوقت والجهد، باتباع الخطوات التالية:

- تصفح عبر موقع الإدارة العامة للجوازات والجهرة والجنسية من خلال هذا الرابط من هنـــــــــــــــــا.

- إنشاء حساب جديد بكلمة سر وبريد إلكتروني.

- إدخال بيانات الشخص الراغب في استخراج جواز سفر عبر الإنترنت.

- تحديد نوع جواز السفر «جديد، بدل فاقد».

- تسجيل الرقم القومي بدقة للشخص المراد تجديد جواز سفره.

- تحميل الأوراق المطلوبة للتجديد.

- تسجيل وسيلة تواصل سريعة «هاتف محمول، وبريد إلكتروني».

- دفع الرسوم المطلوبة وتحديد ميعاد استلام جواز السفر.