موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس والجامعات.. تفاصيل الخريطة الزمنية

حددت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس والجامعات، وتفاصيل الاستعدادات الخاصة بعودة الدراسة، بالتنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات التعليمية والجامعات على مستوى جميع المحافظات، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس

وعن موعد بداية الترم الثاني 2024 للمدارس، أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الدراسة تبدأ اعتبارًا من يوم 10 من شهر فبراير الجاري، بإجمالي عدد أسابيع 18 أسبوعا، ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الثاني 6 يونيو 2024، وتبدأ امتحانات نهاية العام 25 مايو 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل، و25 مايو بدء امتحانات الشهادة الإعدادية.

تعليمات مهمة بشأن بداية الترم الثاني 2024

- التشديد تسليم الكتب الدراسية للطلاب

- صيانة المدارس والتعقيم

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية بالمدارس

- تطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف

- التزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف

- تطبيق الغياب والحضور بين الطلاب والمعلمين.

موعد بداية الترم الثاني 2024 للجامعات

وعن موعد بداية الترم الثاني 2024 للجامعات، أكد المجلس الأعلى للجامعات، أن الدراسة تبدأ اعتبارًا من 10 فبراير المقبل، موضحًا أن الخريطة الزمنية مٌوحدة على كافة الجامعات والمعاهد، مؤكدًا أنه لا تأجيل للدراسة وفقًا الخريطة الزمنية التي تم إعلانها للعام الجاري.