«القابضة للمياه» تدفع بسيارات متنقلة في الأحياء لخدمة المواطنين

تدفع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسيارات مياه متنقلة، لخدمة المواطنين بالقري والمراكز والمدن الواقعة بنطاق الشركات التابعة بالمحافظات؛ لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، والوصول إلى رضا العملاء، كأحد الأهداف الاستراتيجية للشركة.

مواعيد سيارات المياه المتنقلة بالأحياء

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع «فيسبوك» عن مواعيد تواجد سيارات المياه المتنقلة لخدمة العملاء بالأحياء والمناطق الواقعة بنطاق عملها، في الفترة ما بين اليوم الخميس الموافق 8 من شهر فبراير الجاري 2024 وحتي يوم 15 من نفس الشهر؛ للتيسير على المواطنين من كبار السن، أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات المياه المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أرقام تليفونات لتواصل المواطنين مع سيارات المياه المتنقلة، كالتالي:

- للتواصل مع سيارة شرق: 01275918005

- للتواصل سيارة وسط: 01275918001

- للتواصل سيارة غرب: 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات المياه المتنقلة للعملاء

كشفت شركة مياه الإسكندرية، أن سيارات المياه المتنقلة تقدم الخدمات التالية للمواطنين في الأحياء والمناطق الواقعة بنطاق عملها:

التعاقد على إدخال العدادات.

استقبال الشكاوى.

شحن كروت العدادات مسبقة الدفع.

الاستعلام عن الفواتير.

سداد الفواتير.

وأشارت الشركة إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة، لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه، بالإضافة إلى فريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق؛ لتعريف سكان المنطقة بالخدمات التي تقدمها الشركة.