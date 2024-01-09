سيارات مياه متنقلة لخدمة المواطنين في الشرقية.. اعرف المواعيد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنها ستقوم بالدفع بسيارات مياه متنقلة إلى القرى والمراكز والقطاعات الواقعة بنطاق عملها لخدمة المواطنين، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، حتى الأحد الموافق 14 من نفس الشهر، بدءًا من الساعة 8 صباحًا حتى الثانية عصرًا.

أماكن ومواعيد السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين بالمراكز والقطاعات

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عبر المنشور أماكن ومواعيد تواجد السيارات المتنقلة، لخدمة المواطنين بالقطاعات الواقعة بنطاق عملها، كالتالي:

مواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين بقطاع مركز منيا القمح بقرية كوم حلين يومي الاثنين والثلاثاء، وبقريه كفر غنيمي يومي الأربعاء والخميس.

مواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين بنطاق قطاع أبو حماد العراقي يوم الاثنين، والسناجرة الثلاثاء، وأبو حماد البلد يوم الأربعاء، والقرين يوم الخميس.

مواعيد تواجد السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين بمركز حسينية فاقوس بقرية سماكين الغرب، من يوم الاثنين إلى الخميس.

الخدمات التي تقدمها السيارات المتنقلة لخدمة المواطنين بنطاق عمل الشركة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية، التي لم يجر تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء، مشيرًا إلى أنها تقدم خدمات الشركة المختلفة، مثل (التعاقد على إدخال العدادات – شحن الكروت مسبوقة الدفع – سداد الفواتير-الاستعلام عن الفواتير – تقديم شكاوى).