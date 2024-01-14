سيارات مياه متنقلة لخدمة أهالي قرى ومدن دمياط.. اعرف التفاصيل

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّ شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، دفعت بسيارات مياه متنقلة لخدمة العملاء وتسهيل الخدمات المقدمة لهم في القرى والمدن التابعة لها، في الفترة من اليوم وحتى الخميس المقبل من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية عصرا.

أماكن ومواعيد سيارات خدمة العملاء في القطاعات

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط عبر حسابها على فيس بوك، مواعيد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية.

** موعد سيارة خدمة العملاء بقطاع فارسكور - كورنيش النيل سوق الأحد.. اليوم.

** موعد سيارة خدمة العملاء بقطاع كفر المنازلة - سوق حياة كريمة.. اليوم وغدا.

** موعد سيارة خدمة العملاء بقطاع فارسكور - جامع النصر.. الاثنين والثلاثاء المقبلين.

** موعد سيارة خدمة العملاء بقطاع ميت أبو غالب - سوق ميت أبو غالب.. الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

** موعد سيارة خدمة العملاء بقطاع دمياط - ميدان الشهابية.. الأربعاء المقبل.

** موعد سيارة خدمة العملاء بقطاع دمياط - ميدان باب الحرس.. الخميس المقبل.

** موعد سيارة خدمة العملاء بقطاع دمياط - ميدان الساعة.. الخميس المقبل.

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمة العملاء للمواطنين

وأوضحت الشركة، أنّها تقدم جميع الخدمات خلال تواجد سيارات خدمة العملاء، ومنها التعاقد على العدادات، واستقبال شكاوى دفع الفواتير، ودفع الفواتير.

وأكدت الشركة أنّ سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص على تسهيل تقديم الخدمة لكبار السن والعملاء ممن يصعب عليهم الحضور إلى مراكز خدمة العملاء.