خبير اقتصادي يكشف أفضل الاستثمارات في الوقت الحالي

ذكر الخبير الاقتصادي محمد أنيس، أن تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، يعود إلى عدة أسباب، أبرزها بيان النقد الدولي، وقرار المركزي برفع أسعار الفائدة 2% على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية.

وأضاف «أنيس» في تصريحات لـ«الوطن» أن أيضًا قرب دخول استثمارات أجنبية جديدة في مصر، ودور الدولة في مواجهة المضاربين في السوق السوداء.

أفضل الاستثمارات في الفترة الحالية

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن أفضل الاستثمارات في الفترة الحالية هي شراء الشهادات الادخارية، وخاصة المتوفرين في أكبر بنكين حكوميين في مصر، الأهلي المصري ومصر، مدة العام بعائد 27% يصرف نهاية المدة و23.5% سنويا يصرف شهريا، وبحد أدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

الذهب استثمار بعيد المدى

وشرح أنيس أن رغم تراجع الذهب بسبب الدولار لكن يجب العلم أنه استثمار بعيد المدى، ولا يفضل الشراء إلا في حالات الضرورة وهي سلعة ثقيلة الحركة في سعرها، ومن المتوقع أن يستمر التراجع في الفترة المقبلة.