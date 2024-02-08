السكة الحديد تعلن وقوف قطار 1011 «أسوان - القاهرة» في طما من السبت المقبل

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه اعتبارا من يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير الجاري، سيقف قطار رقم 1011 «إكسبريس تهوية ديناميكية»على خط «أسوان - القاهرة» بمحطة طما، انطلاقا من حرصها على راحة جمهور الركاب.

مواعيد القطار

يقوم القطار من محطة أسوان في تمام الساعة 11:20 مساءً ويصل إلى محطة طهطا الساعة 6:18 صباحا، ويتحرك منها الساعة 6:21 صباحا، ثم يصل إلى محطة طما الساعة 6:36 صباحا، ويتحرك منها الساعة 6:38 صباحا.

محطة أبوتيج

ويصل القطار إلى محطة صدفا الساعة 6:47 صباحا ويتحرك منها الساعة 6:50 صباحا، ثم يصل إلى محطة أبوتيج الساعة 7:00 صباحا، ويتحرك منها الساعة 7:02 صباحاً ثم يصل إلى محطة أسيوط الساعة 7:25 صباحا ويتحرك منها الساعة 7:35 صباحا، ليصل إلى القاهرة الساعة 1:15 مساءً.