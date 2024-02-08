المصري الفائز بـ700 ألف دولار في مسابقة عالمية يكشف محتوى المخطوطة المتفحمة

استضاف برنامج «مصر تستطيع»، مع الإعلامي أحمد فايق، على قناة «DMC»، شابا مصريا يدعى «يوسف نادر»، بعدما حصد الجائزة الكبرى لتحدي «فيزوف»، إذ فاز بـ 700 ألف دولار مناصفة مع أمريكي وسويسري لنجاحهم في فك رموز مخطوطة متفحمة عمرها حوالي 2000 عام.

وقال الشاب «يوسف نادر»، إنه خلال المسابقة كان من الضروري النجاح في الوصول إلى حروف داخل المخطوطة، مشيرًا إلى أنه استطاع بالفعل الوصول إلى أول كلمة في المخطوطة.

وأضاف قائلًا «اللفافة بداخلها نصوص تتحدث عن الأكل والموسيقى والاستمتاع بالحياة، ومن الواضح أن فلوديميس كان متدايق من حد معين وكان بيتخانق معاه، بيقول إنه معندوش آراء، وكمان النصوص مش كاملة لحد دلوقتي لأن المخطوطة مكونة من جزئين، فوق وتحت وإحنا معندناش غير جزء واحد فقط اللي اشتغلنا عليه، وكان بيتكلم عن الملابس».