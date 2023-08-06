بدء إجراء اختبارات المقابلة الشخصية بمدارس المياه والصرف الصحي اليوم

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن المدارس الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظات «القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، الإسكندرية، الجيزة، أسيوط» تجري اليوم المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين للعام الدراسي 2023-2024 وفقا للتقسيم الجغرافي لكل مدرسة.

اختيارالطلاب للأعلى مجموعا بعد إجراء المقابلات الشخصية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أسماء الطلاب الحاصلين على مجموع 60% فأكثر ولهم الحق في الحضور للمقابلة الشخصية طبقا لموعد كل محافظة، لافتةً إلى انه سيكون الاختيار للأعلى مجموعا بعد إجراء المقابلات الشخصية.

موعد المقابلات الشخصية لمحافظات البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة عبر المنشور موعد المقابلات الشخصية للعام الدراسي 2023 - 2024 لكل محافظة كالآتي:

- البحيرة: الأحد 6 أغسطس الجاري 2023

- كفر الشيخ: الاثنين 7 أغسطس الجاري 2023

- الدقهلية - دمياط: الثلاثاء 8 أغسطس الجاري 2023

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية للقبول بالمدرسة بعد الانتهاء من كافة المقابلات الشخصية وكل محافظة على حدة

توفير وسائل مواصلات لنقل الطلبة لأداء اختبار المقابلة الشخصية

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر منشور أنها ستوفر وسائل انتقال لمدرسة المياه بمنطقة عبد القادر التابعة لقسم العامرية – الإسكندرية أثناء فترة الاختبارات اليوم تسهيلا على الطلاب، ويكون تمركزها بميدان محطة مصر أمام المطافي ويكون موعد تحركها للمدرسة فى تمام السابعة صباحا والعوده مرة أخرى بعد انتهاء المقابلة الشخصية.