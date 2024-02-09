خريطة افتتاحات المساجد في 12 محافظة اليوم.. اعرفها

تفتتح وزارة الأوقاف 23 مسجدًا، اليوم الجمعة، منها 20 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا، وذلك في 12 محافظة هي «الشرقية، والأقصر، والقاهرة، والفيوم، والغربية، والجيزة، وكفر الشيخ، وبني سويف، والإسماعيلية، والإسكندرية، والدقهلية، والبحيرة».

مساجد الإحلال والتجديد

بالنسبة لمساجد الإحلال والتجديد، ففي محافظة الشرقية يجري افتتاح مسجد الفردوس بمركز الزقازيق، وفي محافظة الأقصر يجري افتتاح مسجد مسجد الفتح الإسلامي بقرية المريس بمركز الطود، ومسجد خاتم المرسلين بمركز طيبة، وفي محافظة القاهرة يجري افتتاح مسجد زون 10 بزون 10 البانسية بكمبوند جاردينا سيتي، وفي محافظة الفيوم يجري افتتاح مسجد الرحمن بقرية أبو سكين بمركز العجميين، ومسجد الوحدة المحلية بقرية سنهور القبلية بمركز العجميين، ومسجد الحنفي بقرية نزلة بشير بمركز الفيوم، ومسجد الرحمن بعزبة رمزي ببندر الفيوم، ومسجد العتيق بقرية تطون بمركز إطسا.

افتتاح مساجد بكفر الشيخ

وفي محافظة الغربية يجري افتتاح مسجد القبلي بقرية كفر الحمام بمركز بسيون، ومسجد الرحمة «الكبير» بقرية كفر دمتنو بمركز المحلة الكبرى، ومسجد عبد المجيد حجازي بقرية المعتمدية بمركز المحلة الكبرى، وفي محافظة الجيزة يجري افتتاح مسجد عرفات بقرية منشأة أبو العباس بمركز العياط، ومسجد الرحمن البحري بقرية منيل السلطان بمركز أطفيح، وفي محافظة كفر الشيخ يجري افتتاح مسجد فتح الأبيض بقرية منشية المرشد بمركز مطوبس، ومسجد القبلي بقرية النوايجة بمركز دسوق، ومسجد الغفران بقرية أبو العزايم بمركز سيدي سالم، وفي محافظة بني سويف يجري افتتاح مسجد أبو بكر الصديق بقرية قفطان الغربية بمركز سمسطا، وفي محافظة الإسماعيلية يجري افتتاح مسجد إبراهيم سلامة بعزبة منصور بمركز التل الكبير، وفي محافظة الإسكندرية يجري افتتاح مسجد علي بن أبي طالب خلف قرية اليمن بالعامرية ثان.

مساجد الصيانة

أما بالنسبة لمساجد الصيانة، ففي محافظة الدقهلية يجري افتتاح مسجد غازي مصبح بمركز بني عبيد، وفي محافظة البحيرة يجري افتتاح مسجد النور المحمدي بشارع البحر بمركز المحمودية، وفي محافظة الغربية يجري افتتاح مسجد الرحمن بمحلة روح بطنطا ثان.

افتتاح 558 مسجدًا في 7 أشهر

جدير بالذكر، أنّ إجمالي ما افتتحه وزارة الأوقاف من مساجد بدايةً من 1 يوليو 2023 حتى تاريخه، 558 مسجدًا منها 435 مسجداً جديداً أو إحلال وتجديد، و123 مسجداً صيانة وتطوير، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من عام 2014 حتى 9 فبراير 2024، عدد 11 ألفاً و580 مسجداً، بتكلفة تُقدر بنحو 15 ملياراً و991 ملايين جنيه.