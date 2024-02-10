وكيل «رياضة القليوبية» يتفقد أعمال تطوير مركز أتريب بتكلفة 7 ملايين جنيه 

تابع الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بدء العمل في إنشاء حمام سباحة نصف أولمبي ومحلات بمركز شباب أتريب التابع لإدارة شباب بنها، بنظام حق الانتفاع «BOT»، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

التكلفة الإنشائية لحمام السباحة والمحلات

أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنّ التكلفة الإنشائية لحمام السباحة والمحلات، نحو 7 ملايين جنيه، بقيمة إيجارية شهرية لحمام السباحة تبلغ 9500 جنيه لمدة 12 عامًا بزيادة سنوية 7%، وبقيمة إيجارية شهرية لعدد 3 محلات بقيمة 1000 جنيه لمدة 7 سنوات بزيادة سنوية 7%.

الطفرة الإنشائية الكبيرة بمراكز الشباب

وأشار «الصبروط» إلى أنّ الطفرة الإنشائية الكبيرة بمراكز الشباب بصفة عامة والقليوبية على وجه الخصوص، تهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة بالمراكز.

وأضاف أنه يجري تقديم حزمة متنوعة من البرامج والأنشطة والخدمات، للمترددين على مراكز الشباب.