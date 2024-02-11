3 أفلام مُهددة بالسحب من السينما بسبب ضعف الإيرادات

دخلت ثلاثة أفلام دائرة التهديد بالسحب من جميع دور العرض السينمائي، في ظل تراجع حجم الإيرادات اليومية بشباك التذاكر، منها أعمال مّر عليها عدة أسابيع، وأخرى لم يمر عليها سوى أيام قليلة، ومن ثم يتم رفعها من دور العرض، في ظل استمرار تحقيقها إيرادات هزيلة، وإحجام الجمهور عن الذهاب إليها.

تستعرض «الوطن»، أبرز هذه الأفلام المهددة بالسحب من السينما، التي تضم 12 فيلما، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، من خلال السطور التالية:

شماريخ

فيلم شماريخ حقق على مدار أكثر من 9 أسابيع عرض بالسينما، نحو 27 مليونا و650 ألف جنيه، وبمرور الوقت بدأ في التراجع بقائمة الإيرادات اليومية، واحتل المركز العاشر، وكان آخر رقم إيرادات حققه يوم الجمعة، نحو 15 ألف جنيه، بطولة آسر ياسين، أمينة خليل، تأليف وإخراج عمرو سلامة.

عادل مش عادل

حقق فيلم عادل مش عادل، على مدار 17 يوم عرض نحو 813 ألف جنيه، وجاء ترتيبه بقائمة الإيرادات اليومية في المركز الـ11 قبل الأخير، وجاءت قيمة إيراداته يوم الجمعة بـ4 آلاف و465 جنيها، بطولة أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، إخراج أحمد يسري.

ليلة العيد

جاء فيلم ليلة العيد بالمركز الأخير في قائمة الإيرادات اليومية، وحقق يوم الجمعة، ألف و247 جنيها فقط، فيما جاءت حصيلة إيراداته على مدار 17 يوم عرض، نحو 633 ألف جنيه، بطولة يسرا، ريهام عبدالغفور، سيد رجب، محمود حافظ، عبير صبري، نجلاء بدر، تأليف أحمد عبدالله، إخراج سامح عبدالعزيز.