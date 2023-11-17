محمد عصمت مديرا لملتقى فنون مسرحية الدورة الأولى بين «القاهرة والإسكندرية»

أعلنت إدارة ملتقى فنون مسرحية الدورة الأولى المقامة بين معهدي فنون مسرحية «القاهرة والإسكندرية»، تكليف محمد عصمت، مديرا للملتقى المقام في الفترة من 7 لـ14 ديسمبر على المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة والقائم على كونه ملتقى غير تسابقي، بالعروض الفائزة بالمركز الأول في أنشطة المعهدين لتبادل الخبرات بين الطلاب وإتاحة فرصة للعروض مرة أخرى للجمهور.

وقال محمد عصمت، مدير الملتقى، إنه فخور اختياره مديراً للملتقى في دورته الأولى، معربا عن أمله في تحقيق نجاحات كبرى رفقة فريق عمل الملتقى الذي تم تشكيله بتركيز شديد..

إعلان اسم فنان الدورة خلال أيام

وأضاف عصمت لـ«الوطن»، أنه خلال أيام سوف يتم الإعلان عن اسم الفنان الذي ستحمل الدورة اسمه، مشيراً إلى أنه سيكون فنان كبير له دور كبير في الفن المصري ويتمتع بثقافة عالية.

وأعرب عن ثقته ثقة بنجاح ذلك الملتقى في أولى دوراته بمساعدة رئيس اتحاد أكاديمية الفنون مؤثر رفعت.

تفاصيل ملتقى الفنون المسرحية

وأشار إلى مشاركة 6 عروض مسرحية في الملتقى بمعدل 3 عروض من معهد القاهرة، ومثلهم 3 آخرين من معهد إسكندرية.