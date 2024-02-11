تنفيذا للتوجيهات الرئاسية.. «خطة النواب» تناقش رفع حد الإعفاء الضريبي

تناقش لجنة الخطة والموازنة، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، لإحالته للجلسة العامة تمهيدا لإقراره.

قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات القانون المرسلة من الحكومة تأتي تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن المواطن، ضمن أكبر حزمة للحماية الاجتماعية لتطبيقها قبل رمضان، وبداية من شهر مارس المقبل، وتضمن التعديل رفع حد الإعفاء الضريبي وجدول الشرائح.

تعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص

وجاء التعديل على المادة 6 من القانون بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات - النشاط التجاري والصناعي - الثروة العقارية - النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، إذ جرت زيادة الشريحة التي لا يُستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند 1 من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.