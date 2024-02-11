دورات تأهيليةعلى التعامل مع الأخطار المفاجئة لقيادات 11 شركة مياه

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، دورة تدريبية تحت عنوان «برنامج إدارة الجودة والأزمات التشغيلية في محطات مياه الشرب» بحضور 11 شركة تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهي «البحيرة – الإسكندرية - مطروح - الغربية - الدقهلية - سيناء - مدن القناه – الشرقية - المنوفية – القليوبية - كفر الشيخ»

تأهيل كوادر الإدارة المتوسطة

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن الدورة التدريبية تهدف تأهيل كوادر الإدارة المتوسطة إلى مرحلة من استغلال المؤشرات المتاحة في المحطات من اتخاذ القرارات التشغيلية السليمة وتطوير قدرات الدارسين على استراتيجيات اتخاذ القرارات المناسبة؛ بفرض سيناريوهات للطوارئ وأثارها على جودة مياه الشرب، يأتي هذا التدريب في إطار توجيهات القيادة السياسية وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي

وصرح المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، بأن الشركة في حالة حراك مستمر لمواكبة ثورة العصر للتحول الرقمي، ومن ثم تطوير العنصر البشرى باعتباره أحد مقومات النجاح لأي مؤسسة بالدولة، وذلك بهدف حماية عناصر الإنتاج من الضرر، كذلك تأهيل كوادر جديده واكسابهم خبرات التعامل مع الأخطار والمشاكل المفاجئة.

التحكم والسيطرة على المحطة

وأشار إلى أن مثل هذه الدورات وورش العمل تعتمد على تناقل الخبرات وكيفية تبادلها، مشددا على ضرورة تحمل المسؤولية من خلال مدير المحطة وكيفية ادارتها من كافة الجوانب الإدارية والتحكم والسيطرة على المحطة بكامل محيطها.

بدوره، قال الدكتور محمود محمد فؤاد مدير عام الجودة وشؤون البيئة، إنه لابد من تكثيف الدورات التدريبية، وعقد ورش العمل المختلفة للعاملين بالشركة لصقل مهاراتهم، وتعزيز قدراتهم، وتدريبهم على استخدام أحدث الأساليب العلمية، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة لضبط منظومة العمل، ودعما لجهود تحقيق التنمية الشاملة، ولتقليل زمن الحصول على الخدمات الحكومية، وتحقيق رضا المواطن وتقديم أفضل الخدمات له.