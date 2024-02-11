وكيل «تعليم الجيزة» يتابع سير العملية التعليمية في أول يوم دراسة

تابع أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة مدرستي النصر الابتدائية والعجوزة الرسمية لغات، التابعتين لإدارة العجوزة التعليمية، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2023، إذ كانت ف استقباله حنان موسى مدير عام الإدارة.

الانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس

وتابع «سلومة» سير العملية التعليمية داخل فصول المدرستين، واطمأن على جاهزية المدارس لاستقبال الدراسة ووصول الكتب الدراسية، والانتهاء من توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس، وفق بيان أصدرته مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وشدد على الاهتمام بالإشراف اليومي داخل المدارس ومتابعة سلامة المباني ومتابعة تنفيذ الصيانة البسيطة داخل المدارس ونبه علي السادة مديري العموم بالمتابعة المستمرة للمدارس والتنبيه علي الانتهاء من المناهج الدراسية، وفقًا للخطة الموضوعة من قبل الوزارة وكذلك الالتزام بتطبيق تعليمات التظلمات الصادرة من المديرية وإعلان نتائج التظلمات فور الانتهاء منها عبر الموقع الإلكتروني للشهادة الإعدادية والنقل بالمدارس في لوحة الإعلان بالمدرسة وبمكان واضح.

تسليم الكتب للفصل الدراسي الثاني

أكّد الالتزام بمواعيد الدخول والخروج للطلاب ومتابعة تسليم الكتب للفصل الدراسي الثاني من أول يوم دراسي ومتابعة سد العجز من قبل التوجيهات بكل مادة وكذلك تكثيف نشر التوعية للطلاب وتجهيز خطة إخلاء في حالة حدوث كوارث أو زلازل ويتمّ تنفيذها منذ بداية الدراسة.

اتباع الإجراءات الاحترازية

وأكّد أهمية اتباع الإجراءات الاحترازية و تهوية ونظافة الفصول والنظافة الدورية لدورات المياه وتطهيرها وتعقيمها حرصا علي سلامة وصحة الطلاب، مشيرًا إلى بضرورة الالتزام بتفعيل المجموعات الداعمة وأنها ستكون داخل نفس المدارس لطلاب صفوف النقل بالمراحل الدراسية كذلك اختيار مدارس مجهزة داخل كل إدارة تعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية والثانوية والمتابعة اليومية للغياب اليومي وانضباط سير الدراسة لضمان حسن سير العملية التعليمية وكذلك سيتم تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة بهدف خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية.

وشدد على أهمية غرس قيم المواطنة وروح الولاء للوطن وأن تكون البيئة المدرسية بيئة جاذبة من خلال الاهتمام بالأنشطة والمسابقات الفنية والثقافية والرياضية.