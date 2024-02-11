رفع نصف طن مخلفات من محيط المدارس في العريش

نفذ مجلس مدينة العريش، اليوم الأحد، حملة نظافة مكبرة في الشوارع المحيطة بمنطقة تجمع المدارس بوسط المدينة.

وأشار مجلس مدينة العريش، في بيان، إلى إزالة ما يقرب من نصف طن من القمامة والأوراق بشارع المكتبات، والشارع المؤدي الى مدرسة رفيق عزت الإعدادية.

إزالة المخلفات من محيط المدارس وشارع سد الوادي

وقام عمال النظافة والتجميل بمجلس مدينة العريش، بنظافة شارع نقابة المهندسين، والمنطقة المؤدي الى مدرسة أحمد عرابي، والشهيد أحمد عبد العزيز الابتدائية، وذلك بعد يوم واحد من نظافة شارع سد الوادي القريب من مجمع المدارس بوسط المدينة، والذي شهد إزالة أكوام الردش، وتحذير الأهالي من سكان تلك المناطق من رمي الرمال والأوراق بشارع السد، لأن ذلك يعيق حركة السيل حال قدومه من مناطق جبال وسط سيناء.

تجهيز شوارع المدينة لخطة الرصف

ومن جهة أخرى، صدر مجلس مدينة العريش تعليمات للإدارة الهندسية والمتابعة بمجلس المدينة، بالعمل على تجهيز الشوارع الفرعية التي سيتم رصفها، وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، وشركة الكهرباء، وشركة الاتصالات بسنترال العريش.

جدير بالذكر، أن شوارع مدينة العريش تشهد عملية رصف، وتزيين، استعدادا لأعياد سيناء، والتي ستبدأ في 25 من شهر أبريل المقبل.