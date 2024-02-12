شريف الشوباشي: الفجوة بين الكبار والشباب في مصر كبيرة مقارنة بالماضي

قال الكاتب والمفكر شريف الشوباشي، إنّه كانت هناك فجوة بين القدماء والمحدثين أو الكبار والشباب، وهذا الأمر طبيعة بشرية، مشيرًا إلى أن الفجوة الآن بين الكبار والشباب في مصر كبيرة جدا مقارنة بالماضي.

الشباب يتحدث بلغة أجنبية

وأضاف «الشوباشي»، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج «الشاهد»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ هذه الفجوة موجودة على مستويات متعددة، أوضحها المستوى اللغوي، متابعا: «أغلب الشباب في الطبقة المتوسطة العليا يتحدثون بلغة أجنبية، وفي الخليج، يتحدث كل الشباب بلغة أجنبية».

الصغار ولدوا وفي أفواههم ملعقة ذهب

وتابع: «هناك فجوة كبيرة بين الشباب الذي يتحدث بلغة أجنبية والكبار الذين يتحدثون باللغة العربية، كما أن الصغار ولدوا وفي أفواههم ملعقة ذهب، فقد تربوا على النت، أما أنا فعندما كنت صغيرا كان الراديو الضخم تكنولوجيا متقدمة وكنا ممنوعين من لمسه، أما الصغار، فالنت أصبح متوفرا لديهم ويمكنهم الحصول على أي معلومة، ما أحدث فجوة معرفية بين الشباب والكبار».