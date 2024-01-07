بدء أعمال رصف طريق السادات خلف الموقف الجديد بالعريش

أصدر اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، تعليمات إلى رؤساء المدن في بئر العبد والشيخ زويد والعريش، بمتابعة أعمال رصف الشوارع والطرق.

وقال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، إنه تمت متابعة أعمال رصف الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية بشوارع المدينة، بناء على تعليمات المحافظ.

رصف الطرق في العريش

وأكد رئيس مجلس مدينة العريش، أن الشركات المختصة بدأت في رصف طريق عاطف السادات خلف الموقف الجديد، وتم على إثر ذلك استكمال رصف الشوارع الفرعية من الطريق الرئيسي، بعد استكمال كل المرافق التي تم عملها قبل عملية الرصف، من خطوط المياه والكهرباء والكوابل الأرضية والهاتف، وعملية رفع مستوى بلاعات الصرف الصحي.

وأوضح رئيس مجلس المدينة، أنه يتم أعمال رصف داخل الحي بالشارع محيط قمر الزمان حتى مدرسة عباس صالح، وذلك بمتابعة الإدارة الهندسية ورئيس منطقة خدمات عاطف السادات، والمكلفين من إدارة التجميل والمتابعة بالمجلس.

ا

انتهاء أعمال رصف طريق البريد

وكان مجلس مدينة العريش أنهى عملية الرصف بطريق البريد المقر الرئيسي، وشارع أم القرى من نقابة المهندسين حتى مسجد أم القرى وميدان أم القرى المقابل لاستراحة المحافظ القديمة.