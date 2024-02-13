«الدفاع الروسية»: خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت الألف قتيل في آخر 24 ساعة

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إن خسائر القوات الأوكرانية على مختلف الجهات، تجاوزت الألف قتيل خلال آخر 24 ساعة، بحسب ما نقلت «روسيا اليوم».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، خلال تقريرها ليوم الثلاثاء، أنها كبدت الجيش الأوكراني خسائر كبير خلال الساعات الماضية، لاسيما مع مقتل عدد كبير من جنود كييف.

وذكرت أن الجيش قام بتحسينات على الوضع في خط المواجهة في اتجاه «كراسنو - ليمان» إذ فقد الجيش الأوكراني على تلك الجبهة 310 قتلى من العسكريين.

وبحسب ما نشرت «روسيا اليوم» نقلا عن وزارة الدفاع الروسية، جرى احتلال عدد من المواقع الاستراتيجية، وتدمير مستودع أوكراني لإنتاج الذخيرة، إضافة إلى صد 5 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.

أضافت أنه وصلت خسائر القوات الأوكرانية إلى 180 جنديا و9 وحدات من المعدات في اتجاه كوبيانسك، أما في جنوب دونيتسك فتكبد الجيش الأوكراني خسائر كبيرة في الأرواح، تصل إلى 250 جنديا، و9 وحدات من المعدات.

وفي خيرسون جرى استهداف لواءين من الجيش الأوكراني، ولواء من الحرس الوطني، كما أعلنت «الدفاع الروسية» تمكنها من صد هجوم جوي وإسقاط 63 طائرة مسيرة، و3 قذائف من نوع «هيمارس».