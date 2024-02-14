«صحة الشيخ زويد» تطلق حملة مكبرة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة

تستعد إدارة الصحة بالشيخ زويد، لاطلاق الحملة الصحية المكبرة بقرى وتجمعات الشيخ زويد السكنية، جنوب وغرب المدينة، والمقرات الرئيسية بالوحدات والإدارة العامة بالفرع الرئيسي في حي الكوثر.

حملة صحية مكبرة في الشيخ زويد

وذكرت الإدارة الصحية بالشيخ زويد، أنه جرى عقد اجتماع تحضيري للحملة الصحية المكبرة التي ستنطلق خلال أيام قليلة، وذلك بحضور المشرفات، وتمريض تنظيم الأسرة، والرائدات الريفيات تحت عنوان «حقك تنظمي» وذلك للاهتمام بالأسرة والمرأة والطفل.

وقال الدكتور علي حمدي أبو عالية، مدير الإدارة الصحية بالشيخ زويد، في بيان، إنّ الحملة المستهدف منها التوعية للمتزوجات بعملية التنظيم الإيجابي، ومراعاة صحة المرأة والحوامل، ورعاية الجنين من بداية الحمل حتى الإنجاب والرضاعة.

وأضاف أنّ الحملة ستنظمها الرائدات الريفيات والأطباء المختصون، وطواقم التمريض في الإدارة والمشرفات.

الاهتمام بصحة المرأة والطفل

وقالت الدكتورة جلية سعيد، مدير مديرية تنظيم الأسرة، إن هناك تعليمات وزارية بعمليات التوعية في القرى والتجمعات السكنية، والوصول لأكبر عدد ممكن من السيدات الريفيات والبدويات في المناطق التي يتعذر وصول الرعاية الصحية لها، وذلك للحفاظ على النسل وصحة المرأة والطفل.