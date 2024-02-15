خبير دولي: العلاقات بين مصر والبرازيل قوية وثابتة في كل المجالات

قال خبير العلاقات الدولية، الدكتور حامد فارس، إن العلاقات التي تجمع بين مصر والبرازيل قوية وثابتة وراسخة باعتبار أنهما لما ثقل كبير، سواء في أفريقيا أو البرازيل في أمريكا اللاتينية.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «هناك تعاون استراتيجي واضح بين البلدين، إذ يسعيان بكل قوة إلى إيجاد أرضية مشتركة تكون دافعة للتعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية، كما أن البرازيل كانت داعمة لمصر من أجل الانضمام إلى مجموعة بريكس».

توافق في السياسات المهمة

وتابع: «توافق كبير في الملفات السياسية المهمة، إذ نرى تحولا استراتيجيا في المواقف الدولية، ونرى أن هناك أقطاب جديدة بدأت تظهر في العالم، وهنا أتحدث عن عالم متعدد الأقطاب، باعتبار أن مصر والبرازيل أظهر قوة ومرونة كبيرتين في التعامل مع القضايا الراهنة».

وأشار إلى أن زيارة الرئيس البرازيلي إلى مصر دلالة قاطعة على أن الدولة المصرية معنية بكيفية إيجاد توافقات حقيقية بالقارة الأفريقية، كما أن حجم التبادل التبادل التجاري بين الدولتين كبير جدا، وهناك رؤى استراتيجية يجرى بلورتها من أجل إفادة القارة الأفريقية.