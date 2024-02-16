رفع 3500 حالة تعد وإشغالات للمقاهي والمحال التجارية بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية والمقاهي والمطاعم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين على مدار اليوم.

رفع حالات الإشغال

وتابع «راشد» نتائج الحملات التي نفذتها محافظة الجيزة بقطاع هضبة الأهرام بمناطق «أ - ز - ج» وشارع الثروة المعدنية والضغط العالي على مدار 3 أيام والتي أسفرت عن ضبط 2500 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والباعة الجائلين ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع حالات الإشغال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

إعاقة حركة سير المواطنين

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن الحملات شملت غلق وتشميع عدد من المحلات والمنشآت التجارية المخالفة غير الملتزمة بمواعيد الغلق والتي تم تلقي شكاوى من المواطنين حيالها، بالإضافة إلى رفع 500 حالة إشغال للكافيهات والمقاهي بمنطقة المنشية بحي الخرم، وذلك لعدم إعاقة حركة سير المواطنين والمركبات.

وشنت محافظة الجيزة حملات مكبرة بحي جنوب بمناطق المنيب وجسر الكنيسة والمدبح وميدان الجيزة، أسفرت عن رفع 500 حالة إشغال للمقاهي والمحال والباعة الجائلين والمفترشين للطريق العام واستاندات معروضات تابعة للمحال التجارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.