حالة الطقس الآن.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وأجواء شديدة البرودة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة، لافتة إلى أنه تقل حدتها كلما تقدمت السحب إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء تظل شديدة البرودة خلال ساعات الليل، بسبب التقلبات الجوية على الأنحاء كافة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تكوّن الشبورة المائية غدًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.