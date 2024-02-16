رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حالة الطقس الآن.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية وأجواء شديدة البرودة

كتب:

صفية النجار
07:28 م | الجمعة 16 فبراير 2024
سقوط أمطار على السواحل الشمالية

سقوط أمطار على السواحل الشمالية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، مشيرة إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي شمال البلاد، والتي يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة، لافتة إلى أنه تقل حدتها كلما تقدمت السحب إلى مناطق من الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء تظل شديدة البرودة خلال ساعات الليل، بسبب التقلبات الجوية على الأنحاء كافة. 

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تكوّن الشبورة المائية غدًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

اقرأ المزيد:

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. استمرار الأمطار على هذه المناطق

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من تساقط أمطار غزيرة اليوم.. اعرف الأماكن

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء التقلبات الجوية.. متى تتوقف الأمطار؟

تحذير مهم من الأرصاد الجوية للمواطنين بسبب الطقس اليوم.. ماذا سيحدث؟

تحذير الأرصاد من سقوط أمطار على القاهرة.. بسبب التقلبات الجوية 

هيئة الأرصاد الجوية تحذر من حالة الطقس غدا.. هل تصل الأمطار للقاهرة؟
بقلم صفية النجار