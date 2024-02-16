«اللي جاي طلق حي».. مصطفى شعبان ينافس بـ«المعلم» في سباق رمضان

يخوض الفنان مصطفى شعبان تجربة مختلفة، خلال السباق الرمضاني 2024، من خلال بطولة مسلسل «المعلم»، إذ يجسد شخصية بائع سمك، يواجه العديد من الصعوبات والمشاكل، خاصة بعد سجن والده، ليقرر الانتقام والدفاع عن أسرته.

وحقق الفنان مصطفى شعبان نجاحًا كبيرًا، في السباق الرمضاني لعام 2023، من خلال دوره في مسلسل «بابا المجال»، الذي دار في إطار اجتماعي خفيف، ليعود من جديد بمسلسل «المعلم»، الذي يعيد فيه نفسه من جديد، ويظهر ذلك من خلال البرومو، ليتحول إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

يؤدي الفنان مصطفى شعبان دور تاجر السمك

يؤدي الفنان مصطفى شعبان دور تاجر السمك، في برومو مسلسل «المعلم»، ويدخل في معارك كبيرة مع تجار السمك، الذين يتصيدون له الأخطاء، للإيقاع به وتدميره، خاصة بعد قيامهم بسجن والده، حتى يصبح ضعيفًا، سهل هزيمته وكسره.

«اللي جاي طلق حي».. برومو مسلسل «المعلم»

هناك بعض العبارات التي أطلقها الفنان مصطفى شعبان، خلال برومو مسلسل «المعلم»، وهو يجهز نفسه للانتقام لوالده، وعودة حقه من تجار السمك، الذين يريدون الإيقاع به، ومن هذه العبارات التي جاءت في البرومو: «اللي جاي طلق حي، اتوكلنا على اللي موكلنا، يا ويل اللي الدنيا تسقيه مرها بعد ما دوقته عسلها».

طاقم عمل مسلسل «المعلم»

يخوض الفنان مصطفى شعبان بطولة مسلسل «المعلم»، مع كوكبة كبيرة من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، منذر ريحانة، أحمد بدير، سلوى خطاب، حجاج عبدالعظيم، انتصار، هاجر أحمد، أحمد فؤاد سليم.

البوستر الدعائي لمسلسل «المعلم»

نشرت منصة «watch it» البوستر الدعائي لمسلسل «المعلم»، بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»: «انتظروا النجم مصطفى شعبان، في مسلسل المعلم، رمضانك عندنا».