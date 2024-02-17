حالة الطقس اليوم على القاهرة والسواحل الشمالية: سحب وأمطار خفيفة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس الآن مؤكدة استمرار السحب الرعدية والممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وإمكانية تساقط أمطار متفاوتة الشدة على نفس الأماكن.

تساقط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية امتداد أمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، لكنها تكون أقل حدة، مشيرة إلى وصولها إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

وأضافت الأرصاد الجوية أن القاهرة تسيطر عليها أجواء شديدة البرودة الآن، وترتفع بشكل متدرج في منتصف النهار، وتصل العظمى فيها إلى 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم السبت

وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.