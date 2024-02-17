حالة الطقس اليوم على القاهرة والسواحل الشمالية: سحب وأمطار خفيفة
كتب:
صفية النجار
09:13 ص | السبت 17 فبراير 2024
تكاثر السحب الرعدية على السواحل الشمالية
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس الآن مؤكدة استمرار السحب الرعدية والممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وإمكانية تساقط أمطار متفاوتة الشدة على نفس الأماكن.
تساقط أمطار على السواحل الشمالية والقاهرة
وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية امتداد أمطار خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، لكنها تكون أقل حدة، مشيرة إلى وصولها إلى مناطق من القاهرة الكبرى.
وأضافت الأرصاد الجوية أن القاهرة تسيطر عليها أجواء شديدة البرودة الآن، وترتفع بشكل متدرج في منتصف النهار، وتصل العظمى فيها إلى 19 درجة مئوية.
درجات الحرارة اليوم السبت
وجاءت درجات الحرارة اليوم السبت على النحو التالي:
- القاهرة والوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 12 درجة مئوية.
- السواحل الشمالية: العظمى 18 والصغرى 10 درجات مئوية.
- جنوب سيناء: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.
- شمال الصعيد: العظمى 20 والصغرى 7 درجات مئوية.
- جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.