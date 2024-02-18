تستطيع التواصل مع بعضها.. هل تمتلك النباتات مشاعر مثل البشر والحيوانات؟

قد لا يكون للنباتات عيون أو آذان أو لسان، لكن جلدها يمكن أن يؤدي العديد من الوظائف، فأحد الفروق الرئيسية بين النباتات والإنسان هو كيفية استجاباتها للمنبهات من حولها، فالبشر يمتلكون أدمغة وجهازا عصبيا يجعلهم يشعرون ويستجيبون لما حولهم، ومع ذلك فإن النبات لا يزال قادرا على معالجة وفهم المعلومات القادمة من الخارج والاستجابة لها، وعلى الرغم من أنها ليس لديها نفس المشاعر التي نمتلكها، إلا أنها تمتلك المحفزات التي تجعلها تستطيع التواصل مع النباتات الأخرى.

راود العديد من الناس سؤال محير، وهو تملك النباتات مشاعر مثل البشر، وهو ما كشف عنه موقع «britannica».

حساسية النبات

تتمتع النباتات بقدرات حسية مذهلة، فمثلا نبات «صائد الذباب» يمتلك أفخاخا رائعة تنغلق خلال نصف ثانية فقط، وما يؤكد حساسية تلك النبتة وقوة شعورها هو أنها تأكل الذباب بالأخص دون غيره.

والنباتات الحساسة الذي يبعد الحيوانات العاشبة عنه عن طريق تدمير أوراقه على الفور عند اللمس، ونبات الخردل الذي يشاع استخدامه في التجارب العلمية، أثبت أنه يرسل إشارات كهربية من ورقة إلى أخرى عندما تحاول أكله، وهي طريقة دفاعية لإبعاد الحيوانات عنه.

التواصل بين النباتات

العلاقة الجذرية بين النباتات والفطريات هي علاقة شائعة بين 90% من أنواع النباتات.

ومن خلال شبكات في جذورها، تستطيع التواصل مع الفطريات والنباتات الأخرى وتنقل من خلالها العناصر الغذائية وترسل الإشارات.

النباتات تسمع بعضها

تتواصل النباتات مع بعضها باستخدام الصوت، وهذا الصوت ليس إلا اهتزازات في الهواء، وأظهرت الدراسات أن النباتات تصدر موجات صوتية عالية التردد كنبات مثل الطماطم والتبغ في فترات الجفاف عند قطع أوراقها أو في فترات الجفاف.