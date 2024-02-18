خبيرة اقتصادية: المنصات الإلكترونية للاستثمار في مصر تطورت بشكل كبير

قالت حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية، إن المنصات الإلكترونية للاستثمار في مصر، شهدت تحسناً كبيراً، موضحة أن المنصة الرقمية نموذج أعمال قائم على استخدام الوسائل التكنولوجية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهذا خاضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ أن هذا التعريف للمنصة الرقيمة يوجد في القانون رقم 5 لعام 2020.

مصر استحدثت قوانين وإصلاحات للمنصات الرقمية لتعزيز المنافسة

تابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين باسم طبانة وسارة سراج، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر استحدثت قوانين وإصلاحات للمنصات الرقمية لتعزيز المنافسة، فجعلتها أقرب للممارسة الدولية، لافتة إلى أن أهمية المنصة الرقمية تتمثل في أنها تسهل عمليات تسجيل للاستثمار، إضافة إلى أن المنصات وقوانينها توفر الوقت لإجراء العمليات وتوضح المتطلبات التنظيمية لهذا الاستثمار.

حماية المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية

أوضحت أن المنصات الرقمية ليست فقط للاستثمار لكن لها استخدامات أخرى وفقا للقانون، منها: إتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاصة الخاضعة لهذا القانون، منح التراخيص، استخدام التطبيقات التكنولوجيا والتأكد من الالتزم بالقوانين والقواعد المقررة من شفافية وحوكمة، وحماية المتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة مبتكرة.