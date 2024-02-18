وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يغرسان نخلة في حديقة 30 يونيو الترفيهية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، ومسؤولو الوزارة والمحافظة، حديقة 30 يونيو الترفيهية في الخارجة بالوادي الجديد، حيث غرس وزير الإسكان نخلة بالحديقة، في إطار مبادرة «ازرع نخلة» للتوسع في زراعة النخيل بالمحافظة.

وأوضح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، أنّ حديقة 30 يونيو الترفيهية تقع شمال مدينة الخارجة بمدخل المطار على مساحة 8 أفدنة، وتعد أحدث حديقة ترفيهية بالمحافظة، بتكلفة 9.2 مليون جنيه، وتم تزويدها بالألعاب الترفيهية لتكون متنفسا حضاريا للمواطنين، وتضم عددا من الأنشطة الرياضية والترفيهية وحمام سباحة وبها ركن بيئي على الطراز الواحاتي، ومسطحات خضراء ومجسمات لأهم المعالم والمواقع التاريخية والثقافية على مستوى الجمهورية لزيادة وعي روادها ثقافيا وتاريخيا، كما تعكس الحديقة الهوية الواحاتية، وتُظهر التراث البيئي لمدينة الخارجة.

وغرس اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، نخلتين في حديقة 30 يونيو الترفيهية بمدينة الخارجة، في إطار مبادرة «ازرع نخلة» للتوسع في زراعة النخيل بالوادي الجديد.