معلومات عن مشروع بولونيا لجامعات جنوب الصعيد.. يستهدف توحيد المناهج

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا تشاوريا لمناقشة تطبيق وتنفيذ مشروع بولونيا كليات التربية بجامعات إقليم جنوب الصعيد والذي يشمل جامعات سوهاج وجنوب الوادي والأقصر وأسوان وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر، حيث تعد كليات التربية تجربة وبداية للمشروع الذي سيشمل كل كليات جامعات إقليم جنوب الصعيد، تحت رعاية الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر، والدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة أسوان.

عملية بولونيا لجامعات إقليم جنوب الصعيد

وأشار رئيس جامعة جنوب الوادي إلى أن مشروع «عملية بولونيا لجامعات إقليم جنوب الصعيد» يأتي في إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي في إقامة علاقات التعاون العلمي والعملي في البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع بين جامعات إقليم جنوب الصعيد، حيث يهدف المشروع لتوحيد اللوائح والمناهج الدراسية وعدد الساعات المعتمدة لكليات جنوب الصعيد في جامعات سوهاج وجنوب الوادي والأقصر وأسوان وفرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الأحمر، تحت مسمى «بولونيا جنوب الصعيد»، على غرار ما حدث في «عملية بولونيا» عام 1999 والتي تمت في مدينة بولونيا الإيطالية لإصلاح التعليم العالي الأوروبي وانضم إليها 29 دولة أوروبية، وتعمل على توحيد المناهج وعدد الساعات المعتمدة وعدد سنوات التخرج في مراحل البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

إعداد خريجين متميزين ومؤهلين لسوق العمل

وقال إن المشروع يهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق في نظام التعليم والدراسة والامتحانات في جميع جامعات إقليم جنوب الصعيد، بما يسهم في إعداد خريجين متميزين مؤهلين أكاديميا ومهنيا وأخلاقيا وقادرين على إجراء الدراسات والبحوث العلمية التي تلبي متطلبات سوق العمل باستخدام التقنيات الحديثة، وبما يحقق التنمية المستدامة، وسيعمل ذلك على سهولة انتقال الطلاب من جامعة لأخرى داخل الإقليم دون مقاصة أو عقبات في استكمال الدراسة، فضلا عن التيسير على طلاب الدراسات العليا، كما يسهل انتقال الطلاب الدوليين من جامعة لأخرى وبالتالي زيادة عدد الطلاب الدوليين (الوافدين) في جامعات الإقليم.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع التشاوري آلية العمل والتنفيذ والخطة الزمنية المقترحة لتطبيق وتنفيذ مشروع بولونيا كليات التربية بإقليم جنوب الصعيد وكيفية نشر ثقافة المشروع من خلال عقد الندوات والمؤتمرات وتنظيم ورش العمل التدريبية لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب حول المشروع ودراسة إنشاء نظام إلكتروني للمشروع، مع ضرورة العمل على تحقيق التبادل والتعاون مع مؤسسات ومنظمات التعليم العالي المحلية والدولية.