قطع المياه عن عدة مناطق بشمال الصعيد والدلتا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب قطع المياه في عدة مناطق بمحافظات القليوبية ودمياط وبني سويف، بسبب أعمال الصيانة، وإعادة ضخ المياه في الدقهلية بعد الانتهاء من أعمال الإصلاح.

مدة قطع المياه في القليوبية

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بـ«فيسبوك»، انقطاع المياه عن مدينة القناطر الخيرية اعتبارا من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين وحتى الرابعة فجرا، لافتا إلى أن سبب قطع الخدمة القيام بأعمال الغسيل الدوري لشبكات المياه بالكلور.

المناطق المتأثرة بقطع الخدمة في بني سويف

وقالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، خلال بيان صادر عنها، إن انقطاع المياه عن قريتي المعصرة وقاي بمركز إهناسيا سيكون يبدأ من 8 صباح غد الثلاثاء وحتى 9 مساء نفس اليوم لمدة 13 ساعة، لافتا إلى أن سبب انقطاع الخدمة وجود أعمال التطهير الدورية بمحطة مياه معصرة نعسان بمركز إهناسيا.

تركيب أجهزة قياس الصرف على خط 800 بدمياط

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، انقطاع المياه عن منطقة الامتداد العمراني الأربعاء المقبل من 9 صباحا حتى 4 مساء نفس اليوم لمدة 7 ساعات، لافتا إلى أن سبب قطع المياه هو تركيب أجهزة قياس الصرف على خط 800 بمنطقة الامتداد العمراني.

عودة ضخ المياه بالدقهلية

وأعادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ضخ المياه، منذ قليل، بمناطق «الوحدة المحلية بالمحمودية - الوحدة المحلية بمنشأة عبد الرحمن - الوحدة المحلية بالربيعات - الوحدة المحلية بعرب زيدان» بعد صيانة خط مياه «ميت فارس - عرب زيدان».