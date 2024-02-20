«أوقاف القاهرة»: انطلاق الندوة الشهرية الكبرى في مسجد الفتح بـ«الخلفاوي» غدا

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انطلاق الندوة الشهرية الكبرى بمديرية أوقاف القاهرة غدًا الأربعاء.

تفاصيل انطلاق الندوة الشهرية الكبرى

وتأتي الندوة في إطار تكثيف وزارة الأوقاف لبرامجها الدعوية والتثقيفية، واحتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأعلنت الوزارة، أنّ الندوة ستُعقد بعنوان «التكافل المجتمعي» في مسجد الفتح بمنطقة الخلفاوي عقب صلاة العشاء مباشرة، ويحاضر فيها كل من الدكتور رمضان الصاوي عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد بيومي الرخ أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، والدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

البرنامج الدعوي الجديد لوزارة الأوقاف

وتأتي هذه الندوة ضمن البرنامج الدعوي الجديد الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية في منتصف ديسمبر الماضي في جميع المديريات تحت عنوان «الندوة الشهرية الكبرى»، والتي تُعقد شهريا عقب صلاة العشاء مباشرة.