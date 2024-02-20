رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«أوقاف القاهرة»: انطلاق الندوة الشهرية الكبرى في مسجد الفتح بـ«الخلفاوي» غدا

كتب:

رؤى ممدوح
04:25 م | الثلاثاء 20 فبراير 2024
وزارة الأوقاف المصرية

وزارة الأوقاف المصرية

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، انطلاق الندوة الشهرية الكبرى بمديرية أوقاف القاهرة غدًا الأربعاء.

تفاصيل انطلاق الندوة الشهرية الكبرى

وتأتي الندوة في إطار تكثيف وزارة الأوقاف لبرامجها الدعوية والتثقيفية، واحتفالا بذكرى الإسراء والمعراج، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأعلنت الوزارة، أنّ الندوة ستُعقد بعنوان «التكافل المجتمعي» في مسجد الفتح بمنطقة الخلفاوي عقب صلاة العشاء مباشرة، ويحاضر فيها كل من الدكتور رمضان الصاوي عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد بيومي الرخ أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، والدكتور محمود خليل سيد وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

البرنامج الدعوي الجديد لوزارة الأوقاف

وتأتي هذه الندوة ضمن البرنامج الدعوي الجديد الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية في منتصف ديسمبر الماضي في جميع المديريات تحت عنوان «الندوة الشهرية الكبرى»، والتي تُعقد شهريا عقب صلاة العشاء مباشرة.

اقرأ المزيد:

وزارة الأوقاف: اعتماد إيفاد 85 إماما وقارئا بالخارج في رمضان حتى الآن

وزارة الأوقاف الأردنية تعلن رابط الاستعلام عن نتائج الحج 2024

محافظ المنوفية يكرم وكيل وزارة الأوقاف لبلوغه سن المعاش

وزارة الأوقاف تفتح 16 مسجدًا بـ10 محافظات اليوم

وزارة الأوقاف تعلن عن مسابقة بحثية علمية جوائزها 100 ألف جنيه

رابط موقع وزارة الأوقاف.. اعرف طريقة التقديم بمسابقة العمال 2024

رابط التقديم لمسابقة وزارة الأوقاف 2024.. تعرف على الوظائف والتخصصات المطلوبة

مسابقة وزارة الأوقاف 2024.. كل ما تريد معرفته عن الوظائف والتخصصات

خالد الجندي: وزارة الأوقاف تبذل مجهودا كبيرا في بناء الوعي الفكري (فيديو)

مسابقة عمال مساجد وزارة الأوقاف الجديدة 2024.. رفع السن لـ40 عامًا
بقلم رؤى ممدوح