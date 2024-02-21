مؤلف «الحريفة»: جزء من الفيلم كان تجربة شخصية.. وطريقة التحضير «أمريكانية»

قال الكاتب والسيناريست إياد صالح إنَّه استقى شخصيات فيلم الحريفة من أشخاص رآهم في مرحلة من حياته سواء في المدرسة أو في الحياة العادية، بالإضافة إلى أنه أيضا عاش فترة من حياته خارج مصر ثم عاد إليها وشعر بمرحلة الصدمة بين عالمين مختلفين.

وأضاف «صالح» خلال لقاء عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON: «جزء من الموضوع كان تجربة شخصية ولما انتهيت من الكتابة اكتشفت إن الشباب دول عندهم نفس القصص زي المدرس الذي يحب الكرة ويلعب مع الناس كورة والشخص اللي بيسرق الساندوتشات من زملائه».

وتابع مؤلف فيلم الحريفة: «جميعنا لدينا نفس القصص لكن بأسماء وشخصيات مختلفة، عملنا حاجة حقيقية وما جعلها حقيقية بشكل أكبر المجهود الذي بذله الشباب عشان يظهر بهذا الشكل الحقيقي طريقتهم في التعامل مع الحوار والشخصية عملها بطريقة متصدقة للجيل الصغير الذي يدخل إلى السينما الآن».

وردًا على سؤال لميس الحديدي: «هل دخلوا جملهم الحوارية؟»، أجاب مؤلف الحريفة: «عملنا ترابيزة بروفات حوارية لمدة 3 أشهر ورؤوف بيعمل معاهم ماتشات كرة لدرجة إني شعرت أننا مش هنعمل الفيلم لأن طريقة تحضير الفيلم تشبه الامريكان لأنه تحضير جاد جدا بطريقة تفصيلية»، لافتا إلى أنَّ التحضير الجيد جعل المشاهد والشخصيات تظهر طبيعية جدا.