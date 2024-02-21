وزير الكهرباء: نسعى نحو التحول إلى ممر لعبور الطاقة النظيفة لقارة إفريقيا

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أنجا إيسبل Anja Isabel النائب التنفيذي لرئيس شركة بريتيش بتروليام، والمسؤولة عن الغاز والطاقة منخفضة الكربون والوفد المرافق لها، لبحث سبل دعم وتعزير التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والشركة.

خفض انبعاثات الكربون

أشاد وزير الكهرباء بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة في كل مجالات الكهرباء، مرحبا بزيادة حجم التعاون مع الشركة، لافتا إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع، لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المشروعات، مبديا ترحيبه بالتعاون مع الشركة في هذا الصدد.

زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة

أشار «شاكر» في بيان، إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، التي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر، إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030.

الحفاظ على البيئة

أكد ضرورة الاهتمام بزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية، لتقليل نسبة الاعتماد على الوقود الأحفوري، بما يساعد في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة فى نصيب الطاقة، والحفاظ على البيئة، ويساعد أيضا على ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي، لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادي.

ولفت إلى الاهتمام الذي يوليه القطاع للهيدروجين الأخضر، وهناك تعاون مع شركات عالمية لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال.

وجرى على هامش مؤتمر COP 27، التوقيع مع عدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن مذكرات تفاهم معيارية، تم توقيعها في ذات المجال، التي بلغ عددها 23 مذكرة.

تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع

شدد على الجهود التي تبذلها مصر، تكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة التي تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص على دعم جهود الدول الإفريقية، للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

وأشار إلى أن قطاع الكهرباء يعمل دائما على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بالإضافة إلى الشبكات الذكية، لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية، من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة، وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

وأشادت Anja Isabel، بالتطور السريع والملحوظ في المشروعات التي ينفذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والإنجازات التي نجح في تحقيقها خلال فترة وجيزة، معربة عن رغبتها في تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء في مختلف مجالات الكهرباء، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.

وأبدى «شاكر» ترحيبه بالتعاون مع الشركة في مشروعات الطاقة المتجددة، التي تعد مصدرا من مصادر بدائل الطاقة، خاصة طاقة الرياح والشمس، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعات المتصلة بهما.