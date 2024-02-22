«الإسكان»: تنفيذ الأعمال بالمرحلة الثانية لمشروع «جنة 2» بالشيخ زايد

تفقد المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، مشروع جنة 2، والذي يضم 2664 وحدة سكنية بالتوسعات الشرقية للمدينة، وأكد تقدم الأعمال بالمشروع، وإنهاء الأعمال والملاحظات الخاصة بأعمال تنفيذ العمارات والطرق، وضرورة وجود صيانة دورية للمسطحات الخضراء.

متابعة سير العمل بـ2664 وحدة بمشروع جنة

وأكد عبد الرازق إنهاء ملاحظات العمارات السكنية للمرحلة الأولى، وأعمال الصيانة، والأعمال الخاصة بتنسيق الموقع، مشيرا إلى أنه جرى البدء في تسليم المرحلة الأولى للمشروع بإجمالي عدد 1248 وحدة سكنية منذ أغسطس الماضي من إجمالي 2664 وحدة سكنية لكامل المشروع .

ووجه بضرورة الالتزام من جانب شركات الأمن والنظافة المتواجدة حاليا بالمشروع بالتواجد والقيام بالمهام المسندة لها، وأضاف: «جار حاليا تنفيذ الأعمال بالمرحلة الثانية للمشروع بعدد 47 عمارة بها 1128 وحدة سكنية، تمهيدا للتسليم للحاجزين، ويجرى الإعلان عن جدول التسليم خلال الفترة المقبلة».

وأوضح رئيس الجهاز أن المقترحات تضمنت دراسة توفير خطوط مواصلات خاصة بالمشروع بالتعاون مع مجلس أمناء المدينة، وتشكيل اتحاد شاغلين للمشروع، والبدء في تنفيذ المهام المنوط به، والتأكيد على أعمال الصيانة الدورية للمسطحات الخضراء والأشجار الخاصة بأعمال تنسيق الموقع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتفعيل لائحة المخالفات التي تخص المشروع من تشويه واجهات إلقاء قمامة ومخلفات بناء، أوغير ذلك.