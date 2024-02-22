جهاز في كل منزل يستهلك كهرباء بكمية كبيرة.. إليك أفضل طريقة لاستخدامه

المكواة جهاز لا يستغني أحد عن استخدامه في فصل الصيف أو الشتاء، لذا فهي من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، وفي إطار حرص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاتورة على المواطنين، يوصي باتباع النصائح التالية:

1- ينصح بتجميع الملابس المراد كيها مرة واحدة أو مرتين أسبوعياً، وذلك لأن استهلاك الكهرباء بشكل متصل ودفعة واحدة سيكون أوفر من استهلاك الكهرباء يومياً.

2- يفصل أن تبدأ بكي الجينز والملابس التي تحتاج حرارة عالية، ثم الملابس القطنية، وبعد ذلك قم بفصل المكواة واستغلال الحرارة في كي الملابس الحريرية والأقمشة الأخرى التي لا تحتاج حرارة عالية.

3- استخدام المكواة البخار يساعد على كي الملابس أسرع واستهلاك الكهرباء بشكل أقل.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام

واتباع هذه النصائح يساعد ربات البيوت في خفض قيمة فاتورة الاستهلاك، كما يمكن اتباع النصائح التالية لترشيد استهلاك الكهرباء بشكل عام، والحرص على أن تكون سلوك متبع بشكل دائم، وهي كالتالي:

- فصل الأجهزة التي تعمل بلمبة إشارة في حال عدم استخدامها، وذلك مثل الريسيفر.

- عدم ترك فيس الكهرباء في المقابس.

- غلق الأنوار في المكان الذي لا يوجد به أشخاص.

- ضرورة صيانة أجهزة التكييف حتى لا يستهلك طاقة كهربائية كبيرة.

- وضع الثلاجة حسب نصائح الشركة حتى يقل استهلاك الكهرباء.

يوجد على الأجهزة الكهربائية ملصق يُظهر نسبة الكهرباء التي تستخدمها وتكون عبارة عن أسهم أخضر، بحيث يمكن للشخص مراقبة استهلاك أجهزء الكهرباء.