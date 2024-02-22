أنواع العقارب وأخطرها.. تجارة غادة عبد الرازق في مسلسلها الجديد

حالة من التشويق والإثارة سيطرت على جماهير دراما رمضان بعد نشر الإعلان الدعائي «البرومو» لمسلسل صيد العقارب الذي تشارك به الفنانة غادة عبد الرازق هذا العام بتجسيد شخصية «عائشة» التي تتاجر في سم العقارب وتواجه مكائد من أعدائها، ومع حالة التشويق هذه زاد السؤال عن أبرز أنواع العقارب في مصر وأخطرها.

1500 نوع من العقارب تنتشر في العالم

وفقًا لِما ورد على موقع «سكاي نيوز» العربية، فإن هناك ما يقرب من 1500 نوع من العقارب تنتج سمًا، وتنتشر في مختلف بقاع الأرض، منها 30 نوعًا تُصنف على أنها الأكثر سمية وبالتالي خطورة إذ إنها تكون قاتلة، وتنتشر هذه العقارب بكثرة في الصحاري والبيئات الحارة والغابات.

هناك نوعان رئيسيان من العقارب في مصر من حيث اللون، وهما العقارب الصفراء والعقارب السوداء، وأن جميعها تتفاوت في درجة السمية وتأثيرها على الإنسان، كما أنها تنقسم إلى فصائل متباينة بحسب «سكاي نيوز».

أنواع العقارب الصفراء الموجودة في مصر

تنقسم إلى 5 أنواع أساسية، منها:

1- عقارب «Androctonus australis»:

ويوجد هذا النوع من العقارب في منطقة برج العرب بالإسكندرية إضافة إلى مرسى مطروح وسيناء، وهي عقارب صحراوية شديدة التحمل.

2- عقارب «Scorpio maurus palmatus»

يُطلق على هذا النوع من العقارب اسم «العقرب الجزار»، ويوجد في برج العرب وجنوب سيناء، ويتميز بذيله الطويل الذي يقارن طول جسده، ورغم سميته، إلا أنه لا يشكل خطرًا على الإنسان.

3- عقارب «Androctonus amoreuxi»

ويتميز هذا النوع من العقارب بذيله السمين بعض الشيء لذلك يُعرف باسم «العقرب الأفريقي ذو الذيل السمين»، ويوجد في منطقة بلطيم (أقصى شمال البلاد).

4- عقارب «Leiurus quinquestriatus»

ويُعرف هذا العقرب باسم «عقرب فلسطين الأصفر»، ويوجد في أسوان (جنوبي البلاد)، كما أنه يحتوي على خليط من السموم العصبية.

5- عقارب «Buthacus Arenicola»

يوجد هذا النوع من العقارب في سيناء.

أنواع العقارب السوداء الموجودة في مصر

كما تنقسم العقارب السوداء الموجودة في مصر إلى 3 أنواع أساسية، هي:

1- عقارب «Androctonus bicolor»

يُعرف هذا النوع من العقارب بـ«العقرب الأسود دهني الذيل»، ويوجد في مرسى مطروح (غرب البلاد).

2- عقارب «Androctonus crassicauda»

يعتبر هذا النوع من العقارب هو أكثر الفصائل سمية، ويُعرف باسم «العقرب العربي ذي الذيل السمين»، ويوجد في شرق سيناء.

3- عقارب «Orthochirus innesi»

وهي عقارب تتميز بحجمها الصغير؛ إذ يبلغ طول الذكر منها 3 سنتيمترات، والأنثى 2.8 سنتيمتر، كما أنها لا تشكل خطرًا على الإنسان؛ إذ أن درجة سميتها ليست عالية، وتأثير لسعتها يختفي خلال ساعات أو دقائق.

أحداث مسلسل صيد العقارب

تدور أحداث مسلسل «صيد العقارب» حول شخصية «عائشة» التي تجسدها الفنانة غادة عبد الرازق، وتواجه العديد من الأزمات والتحديات في حياتها الشخصية والمهنية، ما يدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة ومواجهة أعدائها بكل شجاعة.