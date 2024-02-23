انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين.. إقبال ملحوظ في أول ساعتين

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين إقبالا ملحوظا من قبل أعضاء الجمعية العمومية في أول ساعتين، للمشاركة في الانتخابات التي تجرى على 7 شعب هندسية، وفي عدد من المراكز النقابية، وتجرى في كل النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.

انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

انطلقت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في تمام الساعة 10 صباحا، في جميع النقابات الفرعية للمهندسين وتستمر حتى الساعة السابعة مساء، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل على مقاعد مجالس الشُّعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية: بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة إلى مجالس شُعب التعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والمنسوجات: بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، ويجري انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابات الفرعية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

ضوابط إجراء الانتخابات

وحددت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين عددا من الضوابط المنظمة لإجراء الانتخابات أبرزها حظر الدعاية داخل اللجان الانتخابية، والتأكيد على تسليم البرينت الورقي، واستخدام الحبر الفسفوري، الحفاظ على الانضباط داخل المقر الانتخابي.