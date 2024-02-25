اليوم.. آخر فرصة للتقديم في وظائف البترول 2024

تنتهي الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شركة خالدة للبترول اليوم الأحد 25 من شهر فبراير الجاري 2024، من تلقي طلبات الراغبين لشغل وظائف أطباء للعمل في مواقع الشركة المختلفة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024.

الشروط الواجب توافرها للعمل بوظائف شركة البترول 2024

وحددت شركة خالدة لـ البترول عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة أطباء وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024 كما يلي.

- حاصل على بكالوريوس طب وجراحة.

- خبرة عملية في حالات الطوارئ الطبية والإسعافات الأولية.

- إجادة تامة للغة الإنجليزية.

- له القدرة في التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الطبية.

- خبرة عملية من سنتين إلى 10 سنوات.

- اجتياز المتقدم الاختبارات المنعقدة في هذا الشأن.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة البترول 2024

وكشفت الشركة عن الأوراق المطلوبة للتقديم في الوظائف الخالية على أن يتم تسليمها إلى إدارة التعيينات بدعم الأعمال بالمبنى الإداري بالشركة في موعد أقصاه 25 فبراير الجاري، كما يلي.

- السيرة الذاتية للمتقدم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة من الخدمة العسكرية.

- صورة من العيد بالنقابة.

- صورة ترخيص مزاولة المهنة.

- صور من شهادات الخبرة.

- صورة من الحصول على شهادات دراسية أخرى «ماجستير - دكتوراه» إن وجد، علما بأنّه لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة، وسيتم إخطار المتقدمين بموعد ومكان الاختبار عن طريق رقم التليفون الموضح بالطلب.