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رفع نصف طن قمامة من منطقة سوق الثلاثاء بالشيخ زويد

كتب:

حسين إبراهيم
06:34 م | السبت 24 فبراير 2024
شوارع الشيخ زويد الرئيسية

شوارع الشيخ زويد الرئيسية

قامت شركة النظافة والتجميل بمجلس مدينة الشيخ زويد، بحملة نظافة مكبرة على منطقة سوق الثلاثاء بوسط المدينة.

وذكر مجلس مدينة الشيخ زويد في بيان له، أنه تم رفع نصف طن قمامة من منطقة سوق الثلاثاء، والشوارع القريبة، وذلك ضمن حملة النظافة والتجميل التي تقوم بها شركة النظافة التابعة لمجلس المدينة

نظافة الشوارع الرئيسية وطريق رفح الرئيسي

وأضاف مجلس مدينة الشيخ زويد، أن هذا جاء بعد يومين من عملية نظافة الشوارع الرئيسية، وحي الكوثر وطريق الحمايدة، وأبو طويلة وابو زرعي بنطاق المدينة.

وبدوره أكد صالح أبو هولي رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أن المدينة تشهد عملية رصف الطرق الفرعية، بعد الانتهاء من رصف طريق الكوثر المؤدي إلى اتجاه رفح من الناحية الشرقية، وطريق المستشفى والسكة الحديد من الناحية الشمالية.

وأضاف رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه يتم طلاء البلدورات بشوارع المدينة، استعدادا لأعياد سيناء في الـ 25 من إبريل القادم.

عملية تطوير غير مسبوقة بشوارع الشيخ زويد

وأوضح رئيس مجلس المدينة، أن الشوارع شهدت عملية تطوير غير مسبوقة، وتركيب خدمات قبل عملية الرصف، وأن عملية رصف الشوارع الداخلية جاءت لإظهار الشكل الجمالي، ومنع تراكم الرمال.

وكان اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قد شدد في وقت سابق، على إزالة القمامة، واستكمال رصف الطرق، وتشجير الشوارع الرئيسية.

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