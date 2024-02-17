اليوم.. بدء تلقي طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة 2023

بدأت النيابة العامة، اليوم تلقي ملفات الراغبين في التقديم على وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023، بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل.

آخر موعد تلقي طلبات المتقدمين لوظيفة مٌعاون نيابة 2023

وتواصل النيابة العامة تلقي طلبات التقديم من الذكور لوظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023،، بتقدير عام تراكمي جيد على الأقل حتى الخميس المقبل 22 من شهر فبراير الجاري 2024.

فيما قامت النيابة العامة، بصرف الملفات للراغبين في تقديم الطلبات من الذكور اعتبارًا من 3 من فبراير الجاري، حتى 8 من نفس الشهر، وبدأت في صرف ملفات الإناث اعتبارًا من يوم 10 فبراير الجاري، حتى 15 من نفس الشهر.

مواعيد تلقي طلبات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة 2023

وأشارت النيابة العامة إلى أنه سيجرى تلقي ملفات الذكور الراغبين في التقديم لوظيفة معاون نيابة، من خريجي دفعة 2023، اعتبارًا من اليوم، حتى 22 فبراير، أمّا ملفات الإناث سيكون التقديم اعتبارًا من 28 من فبراير الجاري، حتى 7 من مارس المقبل 2024، لافتة إلى أنه سيجرى تقديم الملفات إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

طريقة تقديم طلبات المتقدمين لوظيفة معاون نيابة دفعة 2023

وحددت النيابة العامة، الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة دفعة 2023، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، من خلال الموقع الخاص بها ولوحة الإعلانات بدار القضاء العالي، وبمقار نيابات الاستئناف والنيابات الكلية.

شروط التعيين في وظيفة معاون نيابة 2023

- أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.

- لا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة.

- تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.